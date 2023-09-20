Очевидец рассказал о помощи сотрудникам МЧС в разборе завалов в доме в Балашихе

Брат застрявшей под завалами дома в Балашихе Марии Бочининой Алексей Пономар рассказал 20 сентября «Известиям», как помогал сотрудникам МЧС разбирать завалы и искать сестру.

«Там как получилось, щелка была маленькая, <…> пришлось им (спасателям. — Ред.) снимать амуницию, чтобы пролезть в эту дырку и как-то начинать помогать разбирать эти завалы», — сказал Пономар.

Он добавил, что голос его сестры был слышен из-под завалов, однако в разрушенной квартире также находилась племянница мужчины.

«Племянница у меня спала в комнате, она в садик не пошла из-за того, что заболела, а сестра в это время находилась на кухне <…> Если племянница не проснулась, то она в самой гуще этих развалин», — добавил мужчина.

По его словам, девочка могла находиться прямо под эпицентром взрыва. Кроме того, повторное обрушение произошло, предположительно, в том же месте, где находился ребенок, добавил Пономар.

Он также сообщил, что после повторного обрушения сестра подавала звуки, однако потом замолчала, ее судьба остается неизвестной.

Взрыв в Балашихе произошел утром в этот день. Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30 20 сентября. Взрыв газа произошел на четвертом этаже здания по адресу: Октябрьская улица, 10. В результате обрушились три этажа дома, с третьего по пятый, разрушены два балкона. Повреждено не менее 10 квартир.

Изначально сообщалось о четырех погибших при ЧП. Позже при проведении спасательных работ произошло повторное обрушение здания. Погибли двое спасателей, еще четверо пострадали, таким образом, общее число жертв ЧП выросло до шести человек. Семь человек пострадали. У них диагностировали различные повреждения, от ссадин и реакции на стресс до черепно-мозговых травм, гипертонической болезни и невроза.

По информации «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием. Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжаются.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Кроме того, следователи инициировали обыски в управляющей и газовой компаниях, обслуживающих здание.