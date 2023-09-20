СК назвал возможные причины взрыва газа в Балашихе

Возможными причинами взрыва газа в подмосковной Балашихе являются неисправность оборудование и его недобросовестное использование. Об этом 20 сентября сообщило главное следственное управление СК России по Московской области.

«Следствием рассматривается ряд версий, в том числе неисправность газового оборудования, а также возможное недобросовестное использование газовых приборов», — сообщила журналистам старший помощник руководителя ведомства Ольга Врадий.

Ранее в этот день службы технадзора сообщили, что основной версией причины взрыва дома в Балашихе является утечка газа в одной из квартир.

Взрыв в Балашихе произошел утром в этот день. Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил в экстренные службы в 8:30. Взрыв газа произошел на четвертом этаже здания по адресу: улица Октябрьская, дом № 10. В результате обрушились три этажа дома, с третьего по пятый, разрушены два балкона. Повреждено не менее 10 квартир.

Изначально сообщалось о четырех погибших при ЧП. Позже при проведении спасательных работ произошло повторное обрушение здания. Погибли двое спасателей, еще четверо пострадали. Таким образом, общее число жертв ЧП выросло до шести человек. У них диагностировали различные повреждения, от ссадин и реакции на стресс до черепно-мозговых травм, гипертонической болезни и невроза.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Кроме того, следователи инициировали обыски в управляющей и газовой компаниях, обслуживающих здание.