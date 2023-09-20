Все лесные пожары потушили в Хабаровском крае

На территории Хабаровского края ликвидировали все лесные пожары. Последнее возгорание потушили во вторник, 19 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в среду.

Последний очаг обнаружили 16 сентября в Николаевском районе, он возник в 20,5 км от поселка Лазарев. В тушении были задействованы 75 сотрудников лесохраны и 18 единиц техники.

Как рассказал заместитель министра — начальника управления сохранения лесов Константин Кузнецов, сейчас лесопожарная обстановка в регионе стабильная.

«Несмотря на увеличение количества пожаров в этом году, в целом нам удалось сократить площадь, пройденную огнем. Она уменьшилась к аналогичному периоду прошлого года почти на 100 тыс. га, — отметил Кузнецов.

Сейчас появлению новых очагов возгорания в лесах препятствуют дожди, однако риск пожаров по-прежнему остается высоким. Наступает сезон, когда очаги возникают не из-за погоды, а по вине человека, пишет ИА AmurMedia.

Кузнецов объяснил, что дачники в преддверии зимы могут сжигать мусор, что, как и выжигание травы, строго запрещено. Всё это может привести к росту пожаров.

Всего с начала сезона на территории Хабаровского края произошло свыше 750 лесных пожаров.