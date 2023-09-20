В «Пари НН» рассказали о реабилитации тренера Юрана после операции

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран чувствует себя хорошо после перенесенной операции. Об этом 20 сентября заявил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Со здоровьем у Сергея Николаевича всё хорошо, сейчас он находится в активной стадии реабилитации после операции. Но физические кондиции у него в норме», — сообщил он порталу «РБ Спорт».

Гендиректор напомнил, что накануне Юран руководил командой во время матча со «Спартаком» в Кубке России.

Ранее, 8 сентября, стало известно, что главный тренер «Нижнего Новгорода» Сергей Юран был экстренно доставлен в больницу, где ему была сделана операция. Мелик-Гусейнов тогда заявил, что «тренировочный процесс в команде не остановлен».

54-летний специалист возглавляет нижегородский клуб с апреля 2023 года. После семи сыгранных туров Российской премьер-лиги «Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 баллов.

Ранее Юран тренировал подмосковные «Химки, «СКА-Хабаровск», «Зоркий» (Красногорск), «Сибирь» (Новосибирск), «Шинник» (Ярославль) и другие клубы. В качестве футболиста он выступал в московский «Спартак», а также за португальские «Бенфику» и «Порту», английский «Милуолл», немецкие «Фортуну» и «Бохум», а также за австрийский «Штурм». С 1992 по 1999 год он защищал цвета сборной России.