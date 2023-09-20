Бастрыкин взял на контроль ситуацию с заболевшими школьниками в Вологде

Глава СКР Александр Бастрыкин ждет доклад о ситуации с заболеваемостью детей в майской школе под Вологдой. Несколько учеников этой школы заболели сальмонеллезом.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на Роспотребнадзор, всего за медицинской помощью обратились 18 детей и один взрослый. Несколько человек госпитализировали. По последним данным, сальмонеллез подтвердился у четырех человек.

Сейчас школа закрыта на карантин. Следователи продолжают проверку.

В середине июля санитарные власти зарегистрировали рост количества случаев сальмонеллеза на территории Псковской области. При этом количество случаев острых кишечных инфекций в регионе снизилось. Наиболее часто болеют дети в возрасте до семи лет. На долю детей приходится порядка 60–65% регистрируемых случаев кишечных инфекций.