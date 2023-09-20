Фестиваль «Пичаевская тыква» пройдет в Тамбовской области

Гастрономический фестиваль «Пичаевская тыква» пройдет в субботу, 23 сентября, на центральной площади села Пичаево Тамбовской области. Мероприятие начнется в 11:00 и продлится до самого вечера, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, сыграть в тыквенные шашки, посмотреть дефиле в тематических костюмах и конкурс огородных чучел. Также будут выступать местные и областные творческие коллективы, а завершится праздник дискотекой.

Площадку мероприятия украсят инсталляциями из сезонных овощей и тыкв, оборудуют фотозону и установят аттракционы для детей. Всех желающих угостят тыквенной кашей и соком, а также развернут продажу сельхозпродукции.