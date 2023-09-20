Движение грузовиков ограничили в Бахчисарайском районе Крыма

В Бахчисарайском районе Крыма на участке дороги Песчаное – Почтовое ограничено движение грузовиков, тракторов и автотранспорта массой более 3,5 т. Причина введения ограничений — ремонтные работы.

Как пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на Службу автодорог Крыма, проезд запретили 18 сентября и по 1 декабря 2023 года. На этом участке ремонтируют искусственное сооружение для грузовиков и составов тяжелее 3,5 т, а также тракторов и самоходных машин. Речь идет о приведении в порядок путепровода в районе Почтового.

Ранее сообщалось, что в этом году власти Крыма выделят на ремонт дорог 6,7 млрд рублей. Сейчас Крым уже осваивает 3 млрд рублей, которые были выделены на дорожный ремонт в этом году. Оставшаяся сумма средств пойдет на новые объекты в зависимости от планов каждого муниципального образования.