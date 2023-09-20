Парки в Петербурге закрывают из-за усиления ветра

В Санкт-Петербурге начали закрывать парки и сады в центральной части города из-за резкого усиления ветра. Комитет по благоустройству принял соответствующее решение. Там обратились к горожанам с просьбой воздержаться от посещения территорий зеленых насаждений.

Телеканал «78» уточняет, что, по прогнозам, порывы юго-западного ветра могут достигать 18 м/с. Нельзя исключить вероятность падения деревьев. Руководство комитета отдало распоряжение предприятиям подготовиться к оперативному устранению возможных последствий разгула стихии.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода с температурой до +25 градусов вернется в Центральную Россию во второй половине этой недели. Температура будет примерно на три градуса выше нормы на севере Европейской России.