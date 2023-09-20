Молодой липчанин ограбил знакомого за отказ дать денег в долг

Житель Липецкого района ограбил своего знакомого, который отказался дать денег взаймы. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел 12 сентября, пишет GOROD48. Утром 57-летний мужчина встретил около дома 24-летнего знакомого, который попросил у него деньги в долг. Когда липчанин отказал, то молодой человек ударил его и вытащил из кармана 4,9 тыс. рублей. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Местонахождение подозреваемого удалось установить, но к тому моменту он уже потратил похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия». Молодому человеку грозит до семи лет тюрьмы. отмечает LipetskMedia.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Майкопе, столице Адыгеи, неизвестный мужчина с оружием ограбил ювелирный магазин и скрылся с места преступления.