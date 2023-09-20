В Петербурге региональный маткапитал разрешат тратить на ДМС

У жителей Санкт-Петербурга появились новые возможности использования средств регионального маткапитала. Деньги можно будет потратить на уплату страховых взносов на ДМС ребенка и получение ребенком платных услуг в клиниках. Соответствующий законопроект принят в первом чтении депутатами заксобрания.

В документе, подготовленном фракцией «Единая Россия», говорится, что родители смогут выбирать из числа медицинских организаций не только в Петербурге, но и в других регионах.

Телеканал «78» уточняет, что региональный маткапитал выплачивают в Петербурге при рождении или усыновлении третьего ребенка. В начале 2023 года его размер был 194 тыс. рублей. С 2012 года эту меру поддержки получили 63 тыс. семей, но почти половина из них ею не воспользовались.

В июне сообщалось, что маткапитал предложили использовать в качестве банковского вклада, с которого можно будет получать дивиденды. Такая депутатская инициатива направлена вице-премьеру Татьяне Голиковой.