Киевский режим через сайт «Миротворец» открыто угрожает американским гражданам, которые выступают против финансовой поддержки украинских властей, сообщается в материале американского аналитика Делвина Бредли в The American Conservative от 20 сентября.

Автор пояснил, что сайт «Миротворец» — это негосударственная организация, при этом поддерживаемая официальной киевской властью. Портал публикует данные об американских гражданах, которые выступали за рациональное выделение или прекращение выделения средств украинским властям, и призывает к насильственной расправе над ними.

Украинский список в свое время пополнялся именами таких американских граждан, как журналист Такер Карлсон, предприниматель Илон Маск и писатель Гленн Гринвальд. Время от времени там появляются имена и мировых лидеров: так, на сайте «Миротворец» появились данные о папе римском Франциске, который рассказал о великой истории России.

Ранее, 17 августа, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал на усталость Соединенных Штатов от вливания колоссального объема средств в киевский режим и предрек прекращение поддержки украинских радикалов со стороны Вашингтона. Он добавил, что «ни один нормальный человек» никогда не поверит в то, что Вашингтон еще 10 лет намерен оказывать помощь Киеву.

9 августа в США было опубликовано исследование, согласно результатам которого более половины граждан Соединенных Штатов выступают против дополнительной помощи Украине со стороны правительства. Также 51% американцев высказался за то, что Вашингтон сделал уже достаточно для Киева.

Комментируя результаты исследования, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена продолжит оказывать помощь Украине вопреки общественному мнению. Кирби отметил, что продолжение помощи украинской стороне важно не только для самой Украины, но и для европейских партнеров, союзников США, а особенно для сторонников НАТО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.