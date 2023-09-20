МО: в Воронежской области разбился истребитель Су-34, экипаж катапультировался

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области, члены экипажа не пострадали. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, авария произошла утром во время тренировочного полета. Двое членов экипажа успели катапультироваться и были эвакуированы на аэродром базирования. На данный момент их здоровью ничего не угрожает.

В Минобороны отметили, что полет выполнялся без боекомплекта, истребитель упал вдали от населенных пунктов. Разрушений на земле авария не вызвала. По предварительной версии, причиной падения могла стать техническая неисправность.

Ранее, 12 сентября, во время учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Он упал в безлюдной местности, полет проводился без боекомплекта.

До этого, 12 августа, истребитель Су-30 упал в Калининградской области, его экипаж погиб. Как сообщил Telegram-канал «112», перед падением самолет начал снижаться, затем раздался хлопок, истребитель накренился и рухнул на землю.