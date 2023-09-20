Эксперт назвал решение статуса Карабаха требованием западных партнеров Пашиняна

Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха изначально являлось требованием к премьер-министру Армении Николу Пашиняну со стороны его западных партнеров. Такое мнение высказал заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства Владимир Киреев в среду, 20 сентября, в беседе с «Известиями».

По его словам, Азербайджан, до начала этой операции уже заранее просчитал действия Ирана, Турции, США и в том числе России. Баку, отмечает эксперт, сразу понимал, какой будет реакция Москвы на эскалацию ситуации, а именно призыв к возобновлению мирного процесса. В Баку также полагали, что реальной поддержки на земле, скорее всего, оказано не будет по причине того, что у российских миротворцев в Лачинском коридоре нет мандата на открытие огня, кроме как для защиты собственной жизни.

«С точки зрения международного права, которого Россия придерживается, Нагорный Карабах — это территория Азербайджана и Азербайджан имеет право наводить там <...> порядок», — отметил Киреев.

Говоря о позиции Армении по данному вопросу, эксперт напомнил, что премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече в Праге с президентом Азербайджана с Ильхамом Алиевым документально, юридическим путем подтвердил, что считает Нагорный Карабах частью азербайджанской территории.

«Конечно, это утверждать невозможно, но вероятный вообще сценарий, который был изначально Пашиняну дан в качестве либо инструкции, либо он сам считал, что это хорошее решение — Армения без Нагольного Карабаха <...> будет более эффективно интегрироваться в западные сообщества и не будет иметь вот этого негативного бэкграунда, что в армянском обществе является абсолютно неприемлемой точкой зрения», — указал эксперт.

Несмотря на настроения в обществе, армянский премьер «фактически реализовал задачу избавить Армению от Нагорного Карабаха», чтобы исполнить желание интегрироваться с западными структурами, в том числе с НАТО, и иметь тесные отношения с Соединенными Штатами Америки.

«Это вообще золотая мечта Пашиняна и его команды», — добавил эксперт.

По его словам, решение статуса Нагорного Карабаха — это, во-первых, требование западных партнеров Пашиняна.

«От него этого хотели и лидеры Евросоюза <...>, и [госсекретарь США Энтони] Блинкен, и [помощник президента США по национальной безопасности Джейк] Салливан», — сказал Киреев.

По мнению эксперта, сама конструкция будущего Армении в видении Пашиняна и его «кураторов» предполагала, что Армения не должна иметь международных конфликтов.

«И поэтому каким-то образом решить вопрос Нагорного Карабаха, не сохранить его, чего желают армянское общество, а избавиться от него это — это, по всей видимости, была их какая-то такая не проговоренная для общества идея с самого начала», — пояснил эксперт.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По данным минздрава НКР, в ходе проведения этой операции 80 человек были ранены, а пятеро погибли. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На следующий день агентство NEWS.am со ссылкой на власти непризнанной республики сообщило, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Карабаха. Отмечается также, что на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

В Минобороны тогда же сообщили, что при помощи российского миротворческого контингента было эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети. Все эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием.