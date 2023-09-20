Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе анонсировали около 200 мероприятий в рамках председательства РФ в БРИКС
Происшествия
Россияне лишились денег из-за украинского приложения Power Now
Происшествия
В ЛНР задержали передававшего Киеву данные о ВС РФ шпиона
Мир
Сотрудники магазинов Apple устроят демонстрацию в Париже
Мир
Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием Зеленского
Мир
Баку заявил о 70-процентной готовности мирного договора с Ереваном
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Экономика
Новак исключил дефицит топлива в России
Общество
Роспотребнадзор сообщил о минимальном риске завоза чумы в Россию
Экономика
Зампред ЦБ заявил об отсутствии рисков для финансовой стабильности РФ
Мир
В Швеции надеются завершить расследование по «Северным потокам» в текущем году
Политика
Путин назвал попытки Запада отменить русское искусство ничтожными
Мир
СМИ сообщили об одобрении всеми ведомствами США поставок ATACMS Украине
Мир
В Баку заявили о намерении нормализовать отношения с Ереваном
Сюжет:

Эксперт назвал решение статуса Карабаха требованием западных партнеров Пашиняна

Эксперт Киреев: статус Нагорного Карабаха — это требование западных партнеров Пашиняна
0
Фото: REUTERS/Artem Mikryukov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха изначально являлось требованием к премьер-министру Армении Николу Пашиняну со стороны его западных партнеров. Такое мнение высказал заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства Владимир Киреев в среду, 20 сентября, в беседе с «Известиями».

По его словам, Азербайджан, до начала этой операции уже заранее просчитал действия Ирана, Турции, США и в том числе России. Баку, отмечает эксперт, сразу понимал, какой будет реакция Москвы на эскалацию ситуации, а именно призыв к возобновлению мирного процесса. В Баку также полагали, что реальной поддержки на земле, скорее всего, оказано не будет по причине того, что у российских миротворцев в Лачинском коридоре нет мандата на открытие огня, кроме как для защиты собственной жизни.

«С точки зрения международного права, которого Россия придерживается, Нагорный Карабах — это территория Азербайджана и Азербайджан имеет право наводить там <...> порядок», — отметил Киреев.

Говоря о позиции Армении по данному вопросу, эксперт напомнил, что премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече в Праге с президентом Азербайджана с Ильхамом Алиевым документально, юридическим путем подтвердил, что считает Нагорный Карабах частью азербайджанской территории.

«Конечно, это утверждать невозможно, но вероятный вообще сценарий, который был изначально Пашиняну дан в качестве либо инструкции, либо он сам считал, что это хорошее решение — Армения без Нагольного Карабаха <...> будет более эффективно интегрироваться в западные сообщества и не будет иметь вот этого негативного бэкграунда, что в армянском обществе является абсолютно неприемлемой точкой зрения», — указал эксперт.

Несмотря на настроения в обществе, армянский премьер «фактически реализовал задачу избавить Армению от Нагорного Карабаха», чтобы исполнить желание интегрироваться с западными структурами, в том числе с НАТО, и иметь тесные отношения с Соединенными Штатами Америки.

«Это вообще золотая мечта Пашиняна и его команды», — добавил эксперт.

По его словам, решение статуса Нагорного Карабаха — это, во-первых, требование западных партнеров Пашиняна.

«От него этого хотели и лидеры Евросоюза <...>, и [госсекретарь США Энтони] Блинкен, и [помощник президента США по национальной безопасности Джейк] Салливан», — сказал Киреев.

По мнению эксперта, сама конструкция будущего Армении в видении Пашиняна и его «кураторов» предполагала, что Армения не должна иметь международных конфликтов.

«И поэтому каким-то образом решить вопрос Нагорного Карабаха, не сохранить его, чего желают армянское общество, а избавиться от него это — это, по всей видимости, была их какая-то такая не проговоренная для общества идея с самого начала», — пояснил эксперт.

Трагедия неизбежности: в Нагорном Карабахе снова вспыхнул конфликт
Азербайджан заявил об «антитеррористических мероприятиях», Армения «не участвует»

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По данным минздрава НКР, в ходе проведения этой операции 80 человек были ранены, а пятеро погибли. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На следующий день агентство NEWS.am со ссылкой на власти непризнанной республики сообщило, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Карабаха. Отмечается также, что на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

В Минобороны тогда же сообщили, что при помощи российского миротворческого контингента было эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети. Все эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023