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Минобороны РФ подтвердило договоренность о прекращении боевых действий в Карабахе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе. Об этом сообщает Минобороны РФ 20 сентября.

Договоренность достигнута при посредничестве командования российских миротворцев.

«Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом Министерство обороны РФ подтвердило появившиеся ранее в этот день сообщения о том, что конфликтующие стороны договорились о прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана заявил, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских Вооруженных сил из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.

В тот день командование российских миротворцев призывало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта также призвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также напомнила, что власти Армении признали принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану.

20 сентября в МО РФ сообщили, что при помощи российского миротворческого контингента было эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети. Все эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачи-специалисты медицинского отряда специального назначения оказывают помощь жителям, получившим ранения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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