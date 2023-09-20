Более 4 млрд рублей выделили на дорожный ремонт в Курской области

В Курской области отремонтируют дороги на 4,4 млрд рублей. Средства поступят из областного бюджета. Подконтрольное региональному правительству ОКУ «Курскавтодор» объявило аукционы по поиску подрядчиков для ремонта дорог.

Как уточняет ИА «Абирег», всего объявлено 19 аукционов. В соответствии с первым контрактом подрядчик за почти 588 млн рублей отремонтирует дороги в Советском, Касторенском и Горшеченском районах.

Победитель второго аукциона должен провести работы в Рыльском, Суджанском и Глушковском районах. Начальная цена аукциона — около 526 млн рублей. Также отремонтировать дороги предстоит в Конышевском и Поныровском районах. За это заказчик готов заплатить 532 млн рублей.

На ремонт дорог в Солнцевском, Беловском, Большесолдатском и Кореневском районах будет выделено 498 млн рублей, а в Дмитриевском районе — 568 млн рублей. Кроме того, предстоит привести в порядок дороги в Кореневском, Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском и Касторенском районах за 536 млн рублей, а в Щигровском и Мантуровском районах — за 260 млн рублей.

Итоги торгов подведут 6 октября. Приступить к работам следует в начале 2025 года, а завершить – к осени 2025 года. Финансирование будет производиться из областного бюджета.