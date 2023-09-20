ПСБ переводит сервисы виртуализации на отечественную платформу

ПСБ переводит сервисы виртуализации IT-инфраструктуры, необходимые для работы банковских приложений, на импортонезависимую платформу zVirt от Orion soft, сообщила пресс-служба банка.

Как отметил Никита Шамрай, старший вице-президент — руководитель блока информационных технологий ПСБ, «отечественное решение позволяет сохранить высокий уровень информационной безопасности и отказоустойчивости, соответствующий всем требованиям надежности». «Благодаря бесшовному процессу миграции, клиенты совершают все операции в привычном режиме, не замечая никаких изменений», — добавил он.

По словам директора по развитию бизнеса Orion soft Максима Березина, платформа zVirt по всем ключевым параметрам сопоставима с зарубежными аналогами: она соответствует современным требованиям к системам виртуализации.

Решение серверной виртуализации zVirt разработано для управления виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды виртуализации. Система безопасного управления средой зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.