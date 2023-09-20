Мотоциклист насмерть разбился под Брянском

В городе Дятьково Брянской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Погиб мотоциклист. Выяснилось, что у него не было водительских прав, мотошлем отсутствовал.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на УГИБДД по региону, авария случилась 19 сентября в 14:20 на улице Фокина. 20-летний водитель питбайка, объезжая остановившиеся машины, не справился с управлением и врезался сначала в «ГАЗ», а затем в «КамАЗ».

Мотоциклист погиб на месте, до приезда машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в период с января по август в Москве зарегистрировали 567 аварий с участием мототранспорта. В результате дорожно-транспортных происшествий 32 человека погибли, 580 получили травмы различной степени тяжести.