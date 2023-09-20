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В Барнауле задержали мужчину, отравившего воду для мобилизованных

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В Алтайском крае задержали жителя Барнаула, который отравил воду, предназначенную для мобилизованных военнослужащих. Об этом в среду, 20 сентября, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

По данным ведомства, 42-летний мужчина связался в соцсетях с гражданами Украины, которые ведут вербовку россиян для совершения диверсий. Это была его личная инициатива. В переписке барнаулец критиковал политический курс России и всячески поддерживал украинские вооруженные силы, выражая радикальные взгляды.

В качестве доказательства серьезности своих намерений мужчина отравил воду для российских военнослужащих, а сам процесс снял на видео и направил его представителям Украины.

«Преступный умысел жителя Барнаула своевременно пресечен оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю», — сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие не успели выпить отравленную воду. Экспертиза установила, что вещество, попавшее в воду, могло вызвать острое пищевое отравление вплоть до летального исхода.

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В настоящее время барнаулец задержан и отправлен в СИЗО. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ — покушение на государственную измену и террористический акт.

18 сентября сотрудники ФСБ задержали двух диверсантов в Ростовской области в момент подготовки к поджога здания администрации. Задержанные входили в запрещенный в России террористический легион «Свобода России» и были завербованы сотрудниками СБУ для совершения терактов на территории области.

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