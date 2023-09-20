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ФКС России объявляет о старте Открытых киберспортивных игр 2023

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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Федерация компьютерного спорта России объявляет о старте Открытых киберспортивных игр 2023. Соревнование пройдет по трем видам программ: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Мир танков (режим «Стальной охотник»). Общий призовой фонд составит 3 500 000 рублей. Партнером Открытых киберспортивных игр 2023 выступает «Сбер».

Принять участие смогут все желающие, независимо от гражданства и страны проживания. Турниры по всем видам программ будут проходить в три этапа:

Отборочный этап:

По Dota 2 и CS:GO пройдет серия из восьми турниров, по результатам которой команды, попавшие в топ-4 каждого турнира, получат приглашения в основной этап.

По Миру танков состоятся две квалификации, в рамках каждой из которых игроки за 18 дней сыграют максимально возможное число боев, из которых в зачет пойдут пять боев с наибольшим количеством чистого опыта.

Всего на кону будет 40 приглашений в основной этап.

Основной этап:

По Dota 2 и CS:GO пройдут групповой этап и плей-офф. В рамках групповой стадии определятся 16 лучших команд, которые попадут в плей-офф. Стадия плей-офф будет проходить до определения 4 лучших команд.

В основном этапе по Миру танков жеребьевка определит группы участников, в каждой из которых пройдет по 10 матчей. В финальный этап попадет 16 сильнейших спортсменов.

Финальный этап:

Пройдет в LAN-формате. Место и дата проведения будут названы позже.

Расписание отборочных этапов и ссылки на регистрацию доступны на официальном сайте мероприятия.

Игры основного этапа по Dota 2 и CS:GO будут проходить 21, 22, 28 и 29 октября, а также 4, 5, 11 и 12 ноября. Основной этап по Миру танков пройдет 5 и 12 ноября.

Также напрямую в основной этап по Dota 2 попадет победитель Первого киберспортивного турнира «Сбера». За подготовку коллектива отвечает Владимир PGG Аносов.

Зарегистрироваться на матчи по Dota 2 и Миру танков можно с 14 лет, а для регистрации в матчах по CS:GO спортсменам должно исполниться 16 лет.

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