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Очевидица рассказала о проверке газового оборудования в доме в Балашихе до взрыва

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В доме в Балашихе, где произошел взрыв газа, не так давно проходила проверка газового оборудования якобы сотрудниками Мособлгаза. Об этом 20 сентября «Известиям» рассказала женщина, ставшая очевидцем случившегося.

«По району пару недель назад проходили неустановленные лица, не предъявившие никаких доверенностей, утверждающие, что они представители газовой компании с проверкой газового оборудования. <...> Они представлялись Мособлгазом», — отметила местная жительница Нина.

Женщина отметила, что не пустила их в квартиру, потому что они не предоставили доверенностей или путевых листов.

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Ранее в этот день экстренные службы получили сигнал о хлопке газовоздушной смеси. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской. Обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир.

Затем в доме произошло второе обрушение. Семь человек пострадали. Спасателям удалось спасти из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжаются.

Кроме того, в МЧС сообщили, что при повторном обрушении дома в Балашихе после взрыва газа погибли двое спасателей, еще четверо пострадали. Ранее сообщалось о четырех погибших, таким образом, общее число жертв ЧП выросло до шести человек. Еще семь человек пострадали, у них диагностировали различные повреждения от ссадин и реакции на стресс до черепно-мозговых травм, гипертонической болезни и невроза.

В региональном главке Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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