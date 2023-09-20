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Двух подростков сбил трамвай в Ульяновске

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В Засвияжском районе Ульяновска трамвай сбил двух подростков. Они госпитализированы с травмами.

Как сообщает ulpravda.ru, ДТП произошло 19 сентября в 18:20 на улице Рябикова. Женщина-водитель, управляя трамваем, сбила 11-летнего и 14-летнего мальчиков. Они выбежали на пути вне пешеходного перехода, не убедившись в том, что приближающегося трамвая нет.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения агентству сообщили, что состояние пострадавших удовлетворительное, их отправили под амбулаторное наблюдение.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Самсун на мосту через реку Мерт лоб в лоб столкнулись два трамвая. В результате 26 человек получили ранения.

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