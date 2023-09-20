Мотоциклист погиб при столкновении с «Жигулями» в Саратове
Мотоциклист погиб при столкновении с отечественным авто в Ленинском районе Саратова утром в среду, 20 сентября, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на на источник в правоохранительных органах.
ДТП произошло около 9.00 на улице Шехурдина. По предварительным данным городской Госавтоинспекции, 42-летний мужчина на мотоцикле столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 75-летнего водителя.
В результате аварии байкер получил различные травмы. Пострадавшего успели довезти до больницы, где он скончался. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в сентябре сообщалось, что в период с января по август в Москве зарегистрировали 567 аварий с участием мототранспорта. В результате дорожно-транспортных происшествий 32 человека погибли, 580 получили травмы различной степени тяжести.