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Мотоциклист погиб при столкновении с «Жигулями» в Саратове

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Мотоциклист погиб при столкновении с отечественным авто в Ленинском районе Саратова утром в среду, 20 сентября, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло около 9.00 на улице Шехурдина. По предварительным данным городской Госавтоинспекции, 42-летний мужчина на мотоцикле столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 75-летнего водителя.

В результате аварии байкер получил различные травмы. Пострадавшего успели довезти до больницы, где он скончался. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в сентябре сообщалось, что в период с января по август в Москве зарегистрировали 567 аварий с участием мототранспорта. В результате дорожно-транспортных происшествий 32 человека погибли, 580 получили травмы различной степени тяжести.

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