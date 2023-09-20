Эксперты рассказали о трендах на рынке спроса на новостройки в России

Спрос на рынке новостроек в России сместился в пользу студий и квартир небольшой площадью, выяснили аналитики «Домклик», которые изучили объявления о продаже жилья и ипотечные сделки «Сбера» за последние три года.

По словам экспертов, за исследуемый период медианная площадь студий, одно-, двух- и трехкомнатных квартир сократилась на 5-10 кв. м, а четырехкомнатных — уменьшилась более чем на 30 кв. м.

Также стало известно, что покупатели начали отдавать предпочтение студиям и однушкам — их доля к концу прошлого года выросла с 40 до 53%. При этом доля двухкомнатных квартир сократилась с 38 до 33%, а трехкомнатных — с 19 до 11%. Доля квартир с четырьмя и более комнатами практически не изменилась, оставшись на уровне 2%.

По словам директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, рынок предложения перестроился под потребности покупателей, сместившись на квартиры меньших размеров. «Переориентация спроса и предложения в сторону бюджетного сегмента — закономерное явление. Малогабаритное жилье доступно значительно большему количеству людей и представляет больший интерес для инвесторов», — констатировал Лейпи.

Так, с января 2021 года по декабрь 2022 года суммарная доля студий и однокомнатных квартир в объявлениях о продаже увеличилась на 23% (в сделках — на 13%). Доля двухкомнатных квартир уменьшилась на 13% (в сделках — на 5%), а трехкомнатных — на 9% (в сделках — на 8%), квартир с четырьмя и более комнатами — на 1% (в сделках величина не изменилась).

В то же время аналитики обратили внимание на то, что крупногабаритное жилье в этом году по-прежнему пользуется спросом: с декабря 2022 года по август 2023-го доля трехкомнатных квартир увеличилась на 3%, а с четырьмя и более комнатами — на 1%. По мнению специалистов, этому способствовало расширение льготных программ. Так, в начале этого года «Семейную ипотеку» стали давать семьям, имеющим двух и более несовершеннолетних детей.