Астраханца оштрафовали почти на 300 тыс. рублей за перевозку украшений
Жителя Астраханской области задержали в аэропорту Ростова-на-Дону за нелегальную перевозку ювелирных украшений. При таможенном контроле пассажиров авиарейса Стамбул – Ростов-на-Дону у него нашли драгоценности, которые он не указал в таможенной декларации.
В региональной службе судебных приставов объяснили, что товары астраханца не могли быть отнесены к личному пользованию, поэтому они подлежали обязательному декларированию, пишет «Астрахань 24».
За нарушение таможенных правил астраханца привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 269,5 тыс. рублей. Однако он так и не заплатил штраф в установленный срок, к тому же не предоставил судебным приставам уважительных причин для неисполнения. В связи с этим его предупредили о временном запрете на выезд за границу.
Позже выяснилось, что мужчина планировал совершить еще несколько международных поездок, поэтому ему пришлось оплатить задолженность в полном объеме.