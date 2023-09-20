Минобороны: в Воронежской области разбился Су-34, экипаж жив
В Воронежской области потерпел аварию самолет Су-34. Об этом 20 сентября сообщило Министерство обороны России.
Крушение произошло около 10:00 при выполнении учебно-тренировочного полета.
«Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет», — сообщило ведомство.
Предполагается, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.
Самолет упал вдали от населенных пунктов, не принеся разрушений на земле. На борту самолета не было боекомплекта.
До этого, 12 сентября, во время учебного-тренировочного полета самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области в 5 км западнее хутора Ложки. Самолет упал в безлюдной местности, экипаж совершал полет без боекомплекта.