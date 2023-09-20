В Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула в ванне

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга днем 19 сентября 22-летняя женщина решила помыть свою двухлетнюю дочь в ванне, включила воду, оставив слив открытым и пошла в другую комнату. Ребенок остался один в ванной, сообщает источник «Известий»

«Жительница Урала оставила слив открытым, набрала в ванную теплую воду и оставила любимые игрушки дочери. Молодая мама ненадолго отлучилась, и в ее отсутствие произошла трагедия», — пояснил источник.

По возвращении в ванную комнату мама увидела, что ребенок плавает в ванне вниз лицом, а слив оказался закрытым. Женщина пыталась спасти девочку, делала искусственное дыхание, но она так и не пришла в себя.

Прибывшие медики не смогли помочь девочке. Была констатирована смерть от утопления.

Ранее, 22 августа, на северо-западе Москвы, в районе Митино, 11-летняя девочка утонула в Пенягинском пруду.