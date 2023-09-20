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В Рязанской области назвали самые популярные имена новорожденных

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Анна, София, Полина, Артем, Михаил, Александр стали самыми популярными именами новорожденных Рязанской области в 2023 году. Так назвали своих детей 16% родителей, сообщает «Рязаньстат» в среду, 20 сентября.

За семь месяцев в регионе родились 2030 мальчиков и 1792 девочки. В среднем в месяц на свет появлялось 546 детей, что на 35 меньше, чем годом ранее, пишет 62INFO.ru.

Самым рекордным месяцем по числу новорожденных оказался июль (618 малышей), самым скромным — февраль (460 детей).

Как отмечает РИА «7 новостей», для 1,4 тыс. женщин роды были первыми, еще 1,3 тыс. родили второго ребенка, для 1,1 тыс. мам рожденные малыши стали третьими, а у кого-то и более.

В конце мая замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что в России сокращается число женщин фертильного возраста — от 15 до 49 лет, на протяжении которого возможны зачатие, вынашивание и рождение ребенка. При этом, по словам Баталиной, 44% всех рождений приходятся на группу 20–29 лет.

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