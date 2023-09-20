Активность клещей на четверть уменьшилась в Оренбуржье за год
С начала сезона в Оренбургской области от укусов клещей пострадали 2056 человек. По сравнению с 2022 годом показатель снизился на 25,2%.
Случаи укусов выявлены на всех территориях региона, кроме Акбулакского района. Наиболее часто к медикам обращались жители Оренбурга, Бузулука и Новотроицка. Об этом сообщает «Урал56.Ру».
В числе пострадавших — 756 детей. Экстренную серопрофилактику провели для 275 человек, в том числе 82 детей. Случаи клещевого боррелиоза и энцефалита не зарегистрированы.
В Московской области с начала сезона от укусов клещей пострадало почти 17 тыс. человек. Порядка 4,5 тыс. обращений связаны с укусами детей. За аналогичный период 2022 года зарегистрировано больше 12,6 тыс. случаев.