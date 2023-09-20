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Воробьев сообщил о начале проверки пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе

Воробьев: экспертиза состояния дома в Балашихе после взрыва займет около двух дней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Экспертиза состояния дома в Балашихе, где в среду, 20 сентября, произошел взрыв газа, займет около двух дней, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Будут проверены прилегающие подъезды. В этот же день начнется замена разбитых окон в соседних домах, указал он.

«После взрыва необходимо минимум двое суток, чтобы убедиться в том, в каком состоянии находится многоквартирный дом, пострадали ли прилегающие подъезды слева и справа. <...> Тут всё зависит от конструкции и состояния дома, он был построен в 1979 году», — пояснил глава региона.

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром в среду на четвертом этаже дома №10 по улице Октябрьской. В результате происшествия обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир.

По последним данным погибли три человека. Разбор завалов продолжается, к месту направлена спецтехника. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). На месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты.

Жители дома, где произошел взрыв газа, рассказали «Известиям» подробности инцидента. Молодые люди в момент происшествия находились дома. После взрыва они не смогли открыть входную дверь квартиры из-за заклинившего замка и попытались пробраться на соседний балкон, но потом поняли, что соседняя квартира заперта.

Тогда они намочили водой тряпку, чтобы как можно меньше вдыхать дыма, и начали пытаться открыть дверь, но им это не удалось. В конце концов их вызволили приехавшие на место происшествия спасатели, которые с помощью болгарки открыли дверь в квартиру.

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