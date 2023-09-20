Поезд сбил женщину в районе Мокрушинского переезда в Томске
Поезд сбил женщину утром в среду, 20 сентября, в районе Мокрушинского переезда в Томске, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Трагедия произошла около 07:15 на железнодорожных путях около улицы Нефтяной. В результате наезда поезда женщина получила серьезные травмы, пишет РИА «Томск».
Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. По информации облздрава, пациентку госпитализировали в реанимационное отделение и прооперировали. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась от полученных травм.
Транспортная прокуратура уже организовала надзорные мероприятия. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.
Похожий инцидент произошел 8 сентября в Забайкальском крае. Грузовой поезд сбил пожилую женщину, которая пересекала пути и не заметила состав.