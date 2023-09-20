Отопление начало поступать в детские сады Ижевска
Отопительный сезон начался в социальных объектах Ижевска. Тепло поступает в четыре детских сада.
По данным ИА «Сусанин», заявки на подачу отопления поступили от учреждений в Первомайском и Октябрьском районах.
Согласно нормативам, отопительный сезон начинается при понижении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов в течение пяти дней. По словам главы Ижевска Дмитрия Чистякова, в городских сетях следует обеспечить циркуляцию теплоносителя, чтобы при похолодании оперативно подключить социальные объекты и дома. Для включения отопления руководителям социальных объектов следует направлять заявку в теплоснабжающую организацию, а жителям многоквартирных домов — в управляющую компанию.
В Иркутской области отопление начали подавать в жилые дома и объекты социальной сферы 35 муниципальных образований. Всего запущено 680 котельных.