Жители пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе рассказали о ЧП
Жители дома в подмосковной Балашихе, где утром 20 сентября произошел взрыв газа, рассказали «Известиям» подробности инцидента. Молодые люди в момент происшествия находились дома.
«Произошел взрыв, мы увидели в окне дым. Начали пытаться открыть дверь, дверь не открывалась: у нас заклинило замок из-за того, что здание перекосило», — поделилась девушка.
После этого они выбежали на балкон, но и оттуда было невозможно выбраться.
«На балконе стекла повыбивало, рама стеклянная упала, на балконе завал был», — добавил парень.
Молодые люди попытались пробраться на соседний балкон, но потом поняли, что соседняя квартира заперта. Тогда они намочили водой тряпку, чтобы как можно меньше вдыхать дыма, и начали пытаться открыть дверь, но им это не удалось. В конце концов их вызволили приехавшие на место происшествия спасатели, которые с помощью болгарки открыли дверь в квартиру.
«Если бы не спасатели, мы бы оттуда вообще никак не выбрались», — пояснила девушка.
Молодые люди рассказали, что слышали громкие крики с нижних этажей, было очень страшно. Девушка добавила, что незадолго до происшествия, несколько недель назад, в доме проверяли газ.
Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30 в среду. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской. Обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По последним данным погибли три человека, число пострадавших возросло до семи. Разбор завалов продолжается, к месту направлена спецтехника.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). На месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты.