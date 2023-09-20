Жителей Мурманска возмутила реклама кафе с брошенной собакой

Жители Мурманска возмутились рекламой местного кафе «Юность», на котором женщина идет по улице с собакой, а затем привязывает ее к дорожному знаку и заходит в заведение. Ролик был размещен в социальных сетях в понедельник, 18 сентября.

Далее по сюжету ролика женщина выходит из кафе с коробками, а питомца оставляет на привязи с надписью «Отдам в добрые руки». Видеозапись возмутила многих, кто ее посмотрел. По их мнению, реклама глупая, а героиня ролика неправильно расставила приоритеты.

«Какая-то антиреклама, променять животное на торт или незаметно оставить и уйти. Слов нет», — написала одна из пользовательниц соцсетей, ее цитату приводит ИА «Би-порт».

«Собак нельзя оставлять так на привязи, тем более у проезжей части. А если авария произойдет? Отвратительный ролик», — добавила друга мурманчанка.

Ранее в сентябре кинолог призвал проходить специальные курсы, перед тем как завести собаку. Они, в частности, помогут избежать ошибок в общении с питомцем.