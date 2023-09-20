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Строительство нового терминала аэропорта стартовало в Оренбурге

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В Оренбурге дан старт строительству нового пассажирского терминала внутренних и международных авиалиний в аэропорту имени Ю.А. Гагарина. Объект будет сдан к концу 2025 года.

Площадь нового терминала превысит 23 тыс. кв. м, а пропускная способность составит не менее 1 тыс. человек в час. Об этом пишет РИА «Оренбуржье». В концепции архитектурного облика здания использовали образы оренбургского пухового платка и природы Оренбуржья.

«Очень рад началу этой грандиозной стройки. Новый терминал нужен и важен, ворота в область начинаются с аэропорта или железнодорожного вокзала», — отметил губернатор Денис Паслер.

С начала сентября внутренние и международные рейсы обслуживает зал прилета аэропорта.

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