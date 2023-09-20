В Госдуме заявили о сигнале Эрдогана Западу о невозможности вернуть Крым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявив о том, что Украина никогда не добьется успеха в захвате Крыма, фактически подал сигнал Западу о бессмысленности претензий Киева на данную территорию. Об этом заявил 20 сентября депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Эрдоган вслух озвучил то, о чем давно говорят не только в западном истеблишменте, но даже в обычном обществе. Турецкий лидер фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии украинской стороны на полуостров ущербны и тщетны», — цитирует Белика «РИА Новости».

Он добавил, что на Западе никто не верит в возвращение Крыма Украине. Точно так же Россия будет относиться и к своим новым территориям — Донецкой и Луганской народным республикам и Запорожской и Херсонской областям, которые стали частью страны по итогам проведенных там референдумов.

«За них будут биться и защищать то, что России положено по результатам референдумов», — отметил парламентарий.

Ранее, 18 сентября, турецкий лидер в интервью телеканалу PBS заявил, что Россия никогда не уйдет из Крыма. Он рассказал, что еще в 2014 году у него были определенные дискуссии и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на эту тему, однако его рассуждения не увенчались успехом и он не смог заставить российского коллегу уйти из Крыма. В настоящее время это по-прежнему невозможно, констатировал Эрдоган.

За день до этого, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет навстречу территориальным условиям Москвы ради завершения конфликта. Однако он воздержался от комментариев, которые касались вопроса, распространяется ли данная позиция на Крым.

6 сентября глава Крымского парламента Владимир Константинов призвал Зеленского забыть о полуострове. Он подчеркнул, что только возвращение исконных российских территорий в состав РФ может гарантировать населению нормальную жизнь, правопорядок и законность.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.