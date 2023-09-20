Фестиваль скандинавской ходьбы проведут под Пензой

В микрорайоне Спутник под Пензой в субботу, 23 сентября, проведут региональный фестиваль «Скандинавской ходьбой к активному долголетию». Принять в нем участие может любой, кто способен пройти от 1 до 5 км.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», откроется фестиваль на Фонтанной площади. Затем 30-минутная разминка, а потом прохождение пешей дистанции. Участников ждет полевая кухня, запланирован концерт творческих коллективов.

В пресс-службе регионального министерства спорта уточнили, что цель подобного мероприятия — популяризация активного образа жизни и скандинавской ходьбы как доступного для всех вида спорта. Оно реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее сообщалось, что в Камешкирском районе Пензенской области до конца 2023 года откроют сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Их построят в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на период с 2021 по 2025 год» нацпроекта «Здравоохранение».