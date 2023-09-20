Новый детсад откроется в подмосковном поселке Новоивановское
Новый детский сад ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учет в рабочем поселке Новоивановское Одинцовского городского округа. Дошкольное учреждение рассчитано на 300 малышей, сообщает министерство жилищной политики Московской области.
Общая площадь здания составил 4 тыс. кв. м. На нижних этажах здания разместили ясельные и младшие группы, на верхних — подготовительные и старшие. В детсаду предусмотрены спортивный и музыкальный залы, кабинеты для творчества, медпункт и пищеблок.
Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», на прилегающей территории детского сада оборудовали игровые зоны и 13 прогулочных веранд с теневыми навесами.
Новый объект будет входить в МБОУ Немчиновский лицей и станет дошкольным отделением — детским садом № 69.