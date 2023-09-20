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Карантин продлили в школах Снежинска из-за ОРВИ

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В Снежинске (Челябинская область) до 23 сентября продлили карантин в связи с заболеванием детей острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на главу города Андрея Пульникова.

Ограничительные мероприятия начались 14 сентября. Всех школьников направили на дистанционное обучение. Предполагалось, что обучение в обычном режиме возобновится 21 сентября. Однако власти приняли решение продлить карантин еще на два дня.

На прошлой неделе в Челябинской области карантин ввели в 69 классах 17 школ. В частности, ограничительные мероприятия проводили в Красноармейском районе.

В Красноярском крае на минувшей неделе заболеваемость ОРВИ выросла в два раза. Порядка 50% пациентов — дети.

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