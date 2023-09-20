Два кладбища в Омске получат статус вероисповедальных
В Омске за двумя кладбищами юридически закрепят статус вероисповедальных. На них будут хоронить граждан одной веры.
Соответствующие изменения в решение горсовета «Об организации похоронного дела в Омске» рассмотрел комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Официальный статус предлагается закрепить за Мусульманским и Ново-Еврейским кладбищами. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».
Заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Машков пояснил, что если на погостах уже похоронены граждане другой веры, перезахоронение проводиться не будет. Кроме того, допустимо подзахоронение родственников вне зависимости от их религиозных взглядов. Разрешение конфессии требуется только для новых захоронений.
В конце июня в новосибирском Академгородке закрыли для захоронений кладбище «Южное». На погосте наблюдалось подтопление новых участков.