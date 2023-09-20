Клад древнеримских монет нашли археологи под Калугой

В Калужской области археологи обнаружили 51 редкую древнюю монету. Речь идет о римских серебряных динариях. Монеты датируются I–III веками нашей эры. На них нанесены изображения римских императоров Антонина Пия, Марка Аврелия, Траяна и Септимия Севера.

По словам заведующего научно-исследовательским отделом Калужского объединенного музея-заповедника Игоря Болдина, самая ранняя монета датируется 69-м годом нашей эры, а самая поздняя — 211 годом нашей эры. Специалист считает, что выпадение клада произошло ко второй половине III века – началу IV века, во время Великого переселения народов.

Газета «Весть» со ссылкой на Болдина уточняет, что это единственный клад античных монет на территории Калужской области. Также это самая северная находка таких монет в виде клада в России.

При этом археологи при раскопках не увидели культурного слоя и следов поселения, что может означать, что клад спрятали вне поселения. Теперь ученым предстоит атрибутировать монеты, чтобы понять, какой император изображен на каждой монете и когда они были отчеканены. Позже находки передадут в фонды Калужского объединенного музея-заповедника.

Ранее, 15 сентября, сообщалось, что археологи нашли монастырский некрополь во время раскопок у здания бассейна «Универсант» в Пскове. На данной территории в XV–XVIII веках располагался мужской Введенский монастырь.