Водовод на улице Архангельской отремонтируют в Казани
Реконструкцию участка водовода по улице Архангельской планируют провести в Советском районе Казани. Заказчиком работ выступает МУП «Водоканал», следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.
Поиск подрядчика будет вестись до 5 октября 2023 года. Исполнителю предстоит завершить работы в течение двух месяцев после заключения контракта, но не позднее 31 декабря. Начальная цена контракта — 71,851 млн рублей, пишет ИА «Татар-информ».
Комплекс работ, в частности, включает демонтаж, восстановление асфальта, обустройство тротуаров, шурфовку, земляные работы, укрепление траншеи, устройство прямоугольных колодцев и укладку трубопроводов.
Ранее в сентябре сообщалось, что в Татарстане планируют отремонтировать котельную в международном аэропорту Казань. Стоимость работ оценивается в 6,48 млн рублей.