Польша не пропустила одно авто с регистрацией РФ с момента введения запрета

Польские пограничники с момента введения запрета не пропустили через границу только одно транспортное средство, зарегистрированное в России. Об этом в среду, 20 сентября, сообщила пресс-секретарь погранохраны республики Анна Михальская.

«<…> мы развернули только одно такое транспортное средство. Это было на участке границы с Россией», — цитирует ее Radio Kielce.

Михальская отметила, что в остальных случаях пересекающих границу уведомляли о новом запрете. Пресс-секретарь привела статистические данные, сообщив, что в течение недели перед вступлением запрета в силу (10–16 сентября) в страну въехало около 400 машин с российской и около 40 транспортных средств с белорусской регистрациями.

В августе же на всем протяжении внешней границы с Россией, Белоруссией и Украиной было оформлено 1,7 тыс. автомобилей, заключила она.

Польша с 17 сентября ввела запрет на въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России. К настоящему времени запреты на въезд российских автомобилей ввели также Эстония, Латвия, Литва и Финляндия.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, в рамках которой россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза (ЕС) на зарегистрированных в РФ автомобилях — это будет трактоваться как запрещенный импорт.

На следующий день ЕК разрешила странам ЕС не конфисковать личные вещи граждан России, даже если такие предметы числятся в санкционных списках. Запрет затрагивает только легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки до 10 человек.