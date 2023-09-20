Жителей Тюменской области предупредили об усилении ветра
Сильный ветер ожидается в Тюменской области к концу недели. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
Согласно прогнозам, 21 сентября скорость порывов ветра будет достигать 14 м/с. Температура воздуха будет составлять +2…+7 градусов в ночные часы, днем потеплеет до +21 градуса. 22 сентября ветер усилится до 18 м/с. Ожидается небольшое похолодание, дневная температура составит +14…+19 градусов.
23 сентября синоптики ожидают значительное понижение температуры в Тюмени. Днем столбики термометров покажут +12 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об аномальном тепле в течение недели на большей части территории России. Лишь на Дальнем Востоке и в Якутии температура будет ниже нормы.