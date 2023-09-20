Алтайский диетолог-онколог рассказала о пользе осенних пирогов

Запекание как метод приготовления позволяет сохранить в овощах и фруктах максимум полезных веществ и одновременно нейтрализует ряд противопоказаний для некоторых категорий пациентов. Об этом рассказала диетолог Алтайского онкологического диспансера Оксана Галкина, сообщает altapress.ru в среду, 20 сентября.

В качестве примера специалист приводит печеные яблоки, которые очень хорошо усваиваются и не имеют противопоказаний. Этот фрукт рекомендуется употреблять в пищу для профилактики рака толстой кишки, печени, легких и молочной железы. Всё потому, что в плодах содержатся олигосахариды — вещества, убивающие почти половину всех раковых клеток толстой кишки человека в лабораторных условиях.

При этом органические кислоты, содержащиеся в свежих плодах, могут усугубить состояние здоровья у пациентов с проблемами ЖКТ, в частности тех, кто проходит химио- и радиотерапию и у кого по этой причине имеются повреждения слизистой оболочки кишечника.

Также особенно вкусной и полезной будет выпечка из других осенних овощей и фруктов. Так, врач предлагает обязательно испечь пироги с клюквой и брусникой, что особенно ценно в сезон простуд, с различными видами капусты, тыквой, морковью и виноградом без косточек. В последнем случае необходимо сократить количество сахара в таком пироге примерно на 20%.