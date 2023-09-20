Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для создания крепкого союза с РФ

У России и Ирана есть предпосылки для создания крепкого союза. Об этом 20 сентября заявил министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммад Реза Аштиани.

«События в мире сложились таким образом, что у Ирана и России появились все предпосылки для создания прочного и крепкого союза. Уверен, что наше сотрудничество приведет к миру и стабильности на международной арене», — сказал он в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Тегеране.

Аштиани отметил, что визит коллеги и подписание меморандума о взаимопонимании знаменуют наступление принципиально нового периода в двусторонних отношениях.

«Сейчас мы наблюдаем значительные изменения в мироустройстве. Многие страны наконец-то стали задумываться о создании многополярного мира, эти страны стали мыслить независимо, и к радости своей хочу отметить, что в их числе и европейские страны тоже», — указал министр обороны Ирана.

Он также заявил, что Россия и Иран расширили спектр сотрудничества, включив в него региональную проблематику, борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Ранее в этот день Шойгу заявил, что Россия готова к дальнейшим совместным с Ираном действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. По его словам, взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, несмотря на санкционное давление.

Шойгу прибыл в Тегеран накануне для переговоров с военным руководством Ирана. Во время переговоров с начальником генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери российский министр отметил, что отношения РФ и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично, возросла интенсивность встреч на различных уровнях. По его словам, в последнее время значительно возросла интенсивность встреч как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств.