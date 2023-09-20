Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше заявили о возможном прекращении поддержки Украины из-за агрокризиса
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в доме в Балашихе
Общество
В Якутии продолжаются поиски пропавших 8 сентября рыбаков
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Балашихе
Мир
Марочко сообщил об уменьшении количества бронетехники ВСУ на донецком участке
Мир
В Госдуме заявили о сигнале Эрдогана Западу о невозможности вернуть Крым
Экономика
Правительство подсчитало стоимость создания четырех ВСМ
Мир
Польша не пропустила одно авто с регистрацией РФ с момента введения запрета
Происшествия
Женщина и ребенок остаются под завалами дома в Балашихе
Мир
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Экономика
В Москве возобновил работу первый магазин Tommy Hilfiger
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об аварии Су-34 в Воронежской области
Мир
Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для создания крепкого союза с РФ
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до трех

Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для создания крепкого союза с РФ

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны/Вадим Савицкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У России и Ирана есть предпосылки для создания крепкого союза. Об этом 20 сентября заявил министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммад Реза Аштиани.

«События в мире сложились таким образом, что у Ирана и России появились все предпосылки для создания прочного и крепкого союза. Уверен, что наше сотрудничество приведет к миру и стабильности на международной арене», — сказал он в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Тегеране.

Аштиани отметил, что визит коллеги и подписание меморандума о взаимопонимании знаменуют наступление принципиально нового периода в двусторонних отношениях.

«Сейчас мы наблюдаем значительные изменения в мироустройстве. Многие страны наконец-то стали задумываться о создании многополярного мира, эти страны стали мыслить независимо, и к радости своей хочу отметить, что в их числе и европейские страны тоже», — указал министр обороны Ирана.

Он также заявил, что Россия и Иран расширили спектр сотрудничества, включив в него региональную проблематику, борьбу с терроризмом и экстремизмом.

«В Иране полностью готовы отменить визы для россиян»
Посол исламской республики в РФ Казем Джалали — о развитии туризма, совместном автопроме и других направлениях сотрудничества

Ранее в этот день Шойгу заявил, что Россия готова к дальнейшим совместным с Ираном действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. По его словам, взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, несмотря на санкционное давление.

Шойгу прибыл в Тегеран накануне для переговоров с военным руководством Ирана. Во время переговоров с начальником генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери российский министр отметил, что отношения РФ и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично, возросла интенсивность встреч на различных уровнях. По его словам, в последнее время значительно возросла интенсивность встреч как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023