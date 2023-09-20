Сбившего молодую велосипедистку водителя будут судить в Сызрани

В Сызрани в суд передали уголовное дело, возбужденное в отношении водителя автомобиля, который сбил молодую велосипедистку. Дело рассматривалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как пишет НИА «Самара», во время следствия было установлено, что в августе 2021 года водитель из Челябинской области, находясь в Сызрани за рулем автомобиля Kia, не снизил скорость в районе дома на проспекте Гагарина и совершил столкновение с велосипедисткой. Девушка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее, 19 сентября, сообщалось, что в поселке Борзовая Заимка Алтайского края мужчина, пытавшийся совершить обгон, вылетел на встречную полосу и сбил насмерть семилетнюю девочку. По предварительным данным, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя велосипед сбоку. Водитель скрылся с места ДТП.