Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе анонсировали около 200 мероприятий в рамках председательства РФ в БРИКС
Происшествия
Россияне лишились денег из-за украинского приложения Power Now
Происшествия
В ЛНР задержали передававшего Киеву данные о ВС РФ шпиона
Мир
Сотрудники магазинов Apple устроят демонстрацию в Париже
Мир
Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием Зеленского
Мир
Баку заявил о 70-процентной готовности мирного договора с Ереваном
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Экономика
Новак исключил дефицит топлива в России
Общество
Роспотребнадзор сообщил о минимальном риске завоза чумы в Россию
Экономика
Зампред ЦБ заявил об отсутствии рисков для финансовой стабильности РФ
Мир
В Швеции надеются завершить расследование по «Северным потокам» в текущем году
Политика
Путин назвал попытки Запада отменить русское искусство ничтожными
Мир
СМИ сообщили об одобрении всеми ведомствами США поставок ATACMS Украине
Мир
В Баку заявили о намерении нормализовать отношения с Ереваном

В Мордовии задержали троих курьеров телефонных мошенников

0
Фото: МВД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Чамзинском районе Республики Мордовия арестованы трое курьеров телефонных мошенников. Об этом 20 сентября сообщается на сайте «МВД Медиа».

Пострадавшими стали две пенсионерки. Подозреваемые в мошенничестве сообщали потерпевшим об их родственниках, которые якобы попали в ДТП и им срочно нужна финансовая помощь. Пожилые женщины начинали волноваться, теряли бдительность и быстро соглашались отдать деньги курьерам.

Одна из пострадавших — 84-летняя женщина — дважды за сутки отдала мошенникам сбережения. Первый раз она заплатила злоумышленникам, чтобы освободить свою племянницу, которая, как ей сообщили, якобы стала виновницей ДТП, от уголовной ответственности.

Однако после этого ей позвонили якобы работники страховой компании. Они рассказали, что ее родственница получила серьезные травмы и предложили оплатить ее лечение. В общей сложности пострадавшие отдали аферистам более 1 млн рублей.

Полицейские быстро нашли подозреваемых, которые передавали деньги от потерпевших мошенникам, и задержали их. Все курьеры оказались студентами колледжей. Они получали от 3,5 до 10% от похищенных сумм. Заработать незаконно им предложили в приложении для знакомств. Трое задержанных понимали, что совершают преступление, но их это не остановило.

«Следователями межмуниципального отдела МВД России «Чамзинский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сезон охоты: 70% россиян столкнулись с телефонным мошенничеством за три месяца
Из-за таких звонков люди перестали отвечать на вызовы с незнакомых номеров

Ранее, 3 сентября, «Известия» сообщили, что пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам 6,5 млн рублей, вырученных с продажи квартиры. Неизвестный мужчина позвонил ей и сообщил, что неизвестные занимаются переоформлением ее квартиры, и предложил продать ее через подставных лиц в целях сохранности денежных средств.

Женщина последовала его инструкции и 12 августа получила вырученные 6,5 млн рублей. Она передала их курьеру, который находился у дома.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023