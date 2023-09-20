В Мордовии задержали троих курьеров телефонных мошенников

В Чамзинском районе Республики Мордовия арестованы трое курьеров телефонных мошенников. Об этом 20 сентября сообщается на сайте «МВД Медиа».

Пострадавшими стали две пенсионерки. Подозреваемые в мошенничестве сообщали потерпевшим об их родственниках, которые якобы попали в ДТП и им срочно нужна финансовая помощь. Пожилые женщины начинали волноваться, теряли бдительность и быстро соглашались отдать деньги курьерам.

Одна из пострадавших — 84-летняя женщина — дважды за сутки отдала мошенникам сбережения. Первый раз она заплатила злоумышленникам, чтобы освободить свою племянницу, которая, как ей сообщили, якобы стала виновницей ДТП, от уголовной ответственности.

Однако после этого ей позвонили якобы работники страховой компании. Они рассказали, что ее родственница получила серьезные травмы и предложили оплатить ее лечение. В общей сложности пострадавшие отдали аферистам более 1 млн рублей.

Полицейские быстро нашли подозреваемых, которые передавали деньги от потерпевших мошенникам, и задержали их. Все курьеры оказались студентами колледжей. Они получали от 3,5 до 10% от похищенных сумм. Заработать незаконно им предложили в приложении для знакомств. Трое задержанных понимали, что совершают преступление, но их это не остановило.

«Следователями межмуниципального отдела МВД России «Чамзинский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее, 3 сентября, «Известия» сообщили, что пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам 6,5 млн рублей, вырученных с продажи квартиры. Неизвестный мужчина позвонил ей и сообщил, что неизвестные занимаются переоформлением ее квартиры, и предложил продать ее через подставных лиц в целях сохранности денежных средств.

Женщина последовала его инструкции и 12 августа получила вырученные 6,5 млн рублей. Она передала их курьеру, который находился у дома.