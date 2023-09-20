Лесник обнаружил поросший мхом скелет в лесу в Ленобласти
В лесном массиве в поселке при железнодорожной станции Валя Ленинградской области обнаружен скелет женщины, поросший мхом. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил источник «Известий».
Скелет накануне нашел лесник, он сразу обратился в полицию, уточнил собеседник.
16 сентября источник «Известий» сообщил, что в Подмосковье был обнаружен скелет человека, на котором из одежды были только черные трусы. По словам собеседника, останки были обнаружены 14 сентября в 300 м от дома в деревне Зайцево Одинцовского округа.