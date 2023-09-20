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Очевидица рассказала о взрыве газа в Балашихе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Службы МЧС приехали на место взрыва газа в подмосковной Балашихе уже через пять минут после происшествия. Об этом 20 сентября рассказала «Известиям» очевидица событий.

«Я живу немножко слева от этого дома. Поначалу был резкий взрыв, у меня вылетело окно из-за взрывного удара. Потом сразу приехало МЧС, буквально через пять минут. Потом следом приехали пожарные, дальше все службы до сих пор ездят, всё мигает», — рассказала она.

По ее словам, было слышно, как из-под завалов кричали женщина и мальчик. Ребенок застрял за проходом с железной дверью. Очевидица рассказала, что ее дом также газифицирован и повода обращаться из-за нарушений работы газа давно не было.

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Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской. Обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В результате происшествия по меньшей мере один человек погиб, четверо пострадали. Погибшей оказалась женщина 30–35 лет. Из-под завалов вытащили мужчину и ребенка, им оказывается медицинская помощь.

В региональном главке Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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