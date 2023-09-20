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Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет после 19 дней в коме

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Актер Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет после длительной болезни. Об этом 19 сентября сообщил Российский академический Молодежный театр (РАМТ), в котором он служил.

«Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В театре отметили, что последние восемь лет Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта. О времени и месте прощания с актером будет объявлено дополнительно.

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До этого, 2 сентября, РАМТ ошибочно сообщил о смерти Янина. В тот момент он находился в тяжелом состоянии в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Алексей Янин родился 14 марта 1983 года в Москве. В 2004 году он окончил Театральное училище имени Щепкина с красным дипломом. В том же году начал работу в РАМТе, которую продолжал до болезни.

Янин снялся в более чем 20 картинах и сериалах, в том числе в таких проектах, как «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Все мужики сво…», «Студенты», «Клуб», «Трое сверху», «Дочки-Матери».

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